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Ярмарки выходного дня в столице: где в Кишиневе купить товары местных производителей по доступным ценам — адреса локаций

В выходные дни, 12 и 13 октября, в Кишинёве снова развернутся ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

12 и 13 октября в разных секторах города организуют традиционные ярмарки отечественной продукции.

Центр:

На бульваре Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и Сф. Цэрий, а также в сквере у Кафедрального собора в субботу пройдёт Этнофестиваль. В рамках мероприятия будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести изделия ручной работы, местные продукты, мёд и пр.

13—14 октября на бульваре Штефана чел Маре (периметр ул. М. Чеботарь — В. Александри) и в сквере у Кафедрального собора организуют культурно-художественные мероприятия в честь Дня города.

Ботаника:

В парке «Долина роз» в субботу и воскресенье будет проходить ярмарка малых производителей «Delicii de toamnă».

Буюканы:

Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).

У кинотеатра «Патрия» в субботу и воскресенье пройдет Yard Sale.

Чеканы:

Ярмарки местных производителей будут проходить до 30 октября по адресам: бул. Мирча чел Бэтрын, 2, 20, 24, 28, ул. Мария Дрэган, 30 (пересечение с ул. Чеканы), ул. М. Садовяну, 22, ул. И. Виеру, 6/1, ул. И. Виеру, 10, И. Думенюк, 12А, ул. П. Заднипру, 2.

В субботу и воскресенье на аллее бул. Мирчи чел Бэтрын запланированы художественные мероприятие, посвященные Храму Кишинёва.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) и Каля Орхеюлуй, 109/2 до 6 ноября будут проходить ярмарки местных производителей.

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