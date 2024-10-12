Ярмарки выходного дня в столице: где в Кишиневе купить товары местных производителей по доступным ценам — адреса локаций

На бульваре Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и Сф. Цэрий, а также в сквере у Кафедрального собора в субботу пройдёт Этнофестиваль. В рамках мероприятия будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести изделия ручной работы, местные продукты, мёд и пр.