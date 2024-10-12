Ярмарки выходного дня в столице: где в Кишиневе купить товары местных производителей по доступным ценам — адреса локаций

12 и 13 октября в разных секторах города организуют традиционные ярмарки отечественной продукции.
Центр:
На бульваре Штефана чел Маре, между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и Сф. Цэрий, а также в сквере у Кафедрального собора в субботу пройдёт Этнофестиваль. В рамках мероприятия будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести изделия ручной работы, местные продукты, мёд и пр.
Ботаника:
В парке «Долина роз» в субботу и воскресенье будет проходить ярмарка малых производителей «Delicii de toamnă».
Буюканы:
Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).
У кинотеатра «Патрия» в субботу и воскресенье пройдет Yard Sale.
Чеканы:
Ярмарки местных производителей будут проходить до 30 октября по адресам: бул. Мирча чел Бэтрын, 2, 20, 24, 28, ул. Мария Дрэган, 30 (пересечение с ул. Чеканы), ул. М. Садовяну, 22, ул. И. Виеру, 6/1, ул. И. Виеру, 10, И. Думенюк, 12А, ул. П. Заднипру, 2.
В субботу и воскресенье на аллее бул. Мирчи чел Бэтрын запланированы художественные мероприятие, посвященные Храму Кишинёва.
Рышкановка:
На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6) и Каля Орхеюлуй, 109/2 до 6 ноября будут проходить ярмарки местных производителей.