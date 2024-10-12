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Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Сотрудники ГАИ усилили контроль в целях стабилизации обстановки на дорогах страны в выходные дни, внимание уделяется предупреждению дорожно-транспортных происшествий, заявили в Госавтоинспекции.

Источник: Sputnik.by

«Особое внимание во время усиленного контроля сотрудники ГАИ и ДПС будут уделять пресечению нарушений ПДД, которые провоцируют ДТП с тяжкими последствиями», — сообщила журналистам в субботу начальник отделения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова.

По ее словам, речь в первую очередь идет об управлении транспортом в пьяном виде, без «прав», а также о превышении скорости, нарушении правил обгона.

Романькова предупредила, что экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» все выходные будут отрабатывать «сложные» участки дорог в Брестской и Могилевской областях.

Кроме этого, в Брестскую область уже направлены дополнительные рейдовые подразделения ГАИ из Минской и Гродненской областей.

Представитель ГАИ призвала автомобилистов переходить на сдержанный зимний стиль вождения. Нужно выбирать безопасный скоростной режим, учитывать состояние трассы, видимость, держать безопасную дистанцию, а также отдавать предпочтение тому скростному режиму вождения, при котором водитель чувствует себя уверенно.

Кроме этого, водители в сложных погодных условиях должны избегать беспорядочных перестроений, резких торможений или увеличения скорости.

Романькова напомнила, что, согласно ПДД, все находящиеся в автомобиле лица должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети до 12 лет должны находится в специальных креслах.