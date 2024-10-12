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Через два месяца на маршрут выйдет скорый поезд из Уфы в Москву

Скорый поезд Уфа-Москва начнет курсировать в середине декабря
Источник: Комсомольская правда

Через два месяца на маршрут выйдет скорый поезд из Уфы в Москву. Об этом рассказала пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Поезд № 49/50 будет курсировать через день. Из столицы Башкирии он будет отправляться с 15 декабря в 09:20 и прибывать в Москву уже на следующий день — в 11:15. В обратную сторону он будет уходить с 16 декабря в 15:25 и прибывать днем позже — в 22:09.

В составе имеются купейные и плацкартные вагоны с кондиционерами воздуха и, как утверждают представители Куйбышевской ЖД, «экологически чистыми» туалетами. Также предусмотрены места для маломобильных граждан. Кроме того, пассажирам предоставят услугу перевозки животных без сопровождения.

— В пути следования для удобства пассажиров запланированы остановки в Бугульме, Димитровграде, Ульяновске, Инзе, Рузаевке, Рязани и др., — заявили в Куйбышевской ЖД.

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