Через два месяца на маршрут выйдет скорый поезд из Уфы в Москву

Поезд № 49/50 будет курсировать через день. Из столицы Башкирии он будет отправляться с 15 декабря в 09:20 и прибывать в Москву уже на следующий день — в 11:15. В обратную сторону он будет уходить с 16 декабря в 15:25 и прибывать днем позже — в 22:09.