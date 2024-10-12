Минчанин сдал в милицию раритетное ружье - возможно, из коллекции Радзивиллов

Житель Советского района города Минска, узнав о проведении мероприятия «Арсенал», обратился в милицию, чтобы без негативных для себя последствий сдать хранившееся у него дома оружие.
Как пояснил мужчина, речь идет о ружье, которым в середине 1950-х годов владел его отец.
После смерти отца минчанин забыл о ружье, пока случайно не нашел его в шкафу.
Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о передаче находки в музей, поскольку, с его слов, в детстве он слышал от родственников, что данное ружье ранее принадлежало роду Радзивиллов.
Незарегистрированное оружие милиционеры изъели, оно будет направлено на экспертизу, которая установит его происхождение.
«По данному факту сотрудники РУВД проводят проверку», — констатировали в милиции.
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