Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин сдал в милицию раритетное ружье - возможно, из коллекции Радзивиллов

Минчанин сдал в милицию раритетное оружие, которое может быть частью коллекции Радзивиллов
Источник: Комсомольская правда

Житель Советского района города Минска, узнав о проведении мероприятия «Арсенал», обратился в милицию, чтобы без негативных для себя последствий сдать хранившееся у него дома оружие.

Как пояснил мужчина, речь идет о ружье, которым в середине 1950-х годов владел его отец.

После смерти отца минчанин забыл о ружье, пока случайно не нашел его в шкафу.

Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о передаче находки в музей, поскольку, с его слов, в детстве он слышал от родственников, что данное ружье ранее принадлежало роду Радзивиллов.

Незарегистрированное оружие милиционеры изъели, оно будет направлено на экспертизу, которая установит его происхождение.

«По данному факту сотрудники РУВД проводят проверку», — констатировали в милиции.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Беларуси в субботу, 12 октября 2024 года (здесь рассказываем про это в деталях и подробностях).