Четырехлетний мальчик и годовалая девочка пострадали во время аварии в Уфе

Вчера днем, 11 октября, в Уфе в ДТП пострадали три человека. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на Уфимском шоссе. 24-летний мужчина за рулем «Газели» столкнулся с разворачивающейся Lada Kalina. В результате происшествия пострадали трое пассажиров «Калины»: 34-летний мужчина, четырехлетний мальчик и годовалая девочка.
По факту инцидента началось административное расследование.
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