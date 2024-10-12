Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехлетний мальчик и годовалая девочка пострадали во время аварии в Уфе

В Уфе в ДТП с «Газелью» и Lada Kalina пострадали двое детей
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 11 октября, в Уфе в ДТП пострадали три человека. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на Уфимском шоссе. 24-летний мужчина за рулем «Газели» столкнулся с разворачивающейся Lada Kalina. В результате происшествия пострадали трое пассажиров «Калины»: 34-летний мужчина, четырехлетний мальчик и годовалая девочка.

По факту инцидента началось административное расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.