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Снос легендарного советского ресторана «Балканы» начали в Ростове

Очевидцы сообщают о начале демонтажа популярного ресторана на берегу Дона
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочие начали снос известного еще со времен Советского Союза ресторана «Балканы», расположенного на Нижнебульварной улице. Кадрами видео демонтажных работ очевидцы поделились в телеграм-канале «Че по Ростову».

На видео рабочие разбирают узнаваемую ростовчанами фигурную перегородку.

— Ой, как жаль. Когда-то бывала и в баре, и в ресторане здесь. А какая там была смотровая площадка!

Напомним, 2 октября очевидцы сообщили о начале демонтажа здания подшипникового завода «10-ГПЗ» на улице Малиновского в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. Ростовчане смогли снять кадры со строительной техникой, которая разбивала один из корпусов завода.