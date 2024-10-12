Снос легендарного советского ресторана «Балканы» начали в Ростове

В Ростове-на-Дону рабочие начали снос известного еще со времен Советского Союза ресторана «Балканы», расположенного на Нижнебульварной улице. Кадрами видео демонтажных работ очевидцы поделились в телеграм-канале «Че по Ростову».
На видео рабочие разбирают узнаваемую ростовчанами фигурную перегородку.
— Ой, как жаль. Когда-то бывала и в баре, и в ресторане здесь. А какая там была смотровая площадка!
Напомним, 2 октября очевидцы сообщили о начале демонтажа здания подшипникового завода «10-ГПЗ» на улице Малиновского в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. Ростовчане смогли снять кадры со строительной техникой, которая разбивала один из корпусов завода.