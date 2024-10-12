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Назван топ-5 изменений закона о занятости населения, касающихся каждого белоруса

Какие изменения законов о занятости населения затронут каждого белоруса
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал, как информирует телеграм-канал «Пул Первого», закон «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Отмечается, что документ разработан и подписан для того, чтобы, во-первых, исключить иждивенческие настроения, во-вторых, в целях создания условий занятости населения.

Новшеств, как передает БелТА, сразу несколько.

Во-первых, пособие по безработице будет назначаться, если гражданин реализовал ряд условий. В частности, нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения, а также не менее пяти лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в ФСЗН.

Во-вторых, сокращается — с 18 до 12 месяцев — максимальный период нахождения на учете в службе занятости.

В-третьих, период выплаты пособия по безработице также уменьшается в два раза: с шести до трех месяцев.

Собрали главные новшеств обновленного законодательства о занятости. Фото: архив, носит иллюстративный характер.

В-четвертых, обновленным законом вводится механизм квотирования рабочих мест для инвалидов. В частности, квоты будут устанавливаться в порядке и размерах, определенных Совмином, для нанимателей всех форм собственности (кроме общественных объединений инвалидов, некоммерческих и бюджетных организаций).

В-пятых, расширен перечень категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. По новым правилам, в этот перечень включены граждане предпенсионного возраста (за пять лет до достижения пенсионного возраста), а также те, кто прекратил находиться в ЛТП, и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и прошедшие медицинскую реабилитацию.

Ранее мы писали о том, что ученые выяснили: Минск как минимум на 70 лет старше, чем считалось ранее (вот тут рассказываем про находки ученых и их выводы).