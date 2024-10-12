Назван топ-5 изменений закона о занятости населения, касающихся каждого белоруса

Во-первых, пособие по безработице будет назначаться, если гражданин реализовал ряд условий. В частности, нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения, а также не менее пяти лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в ФСЗН.