Назван топ-5 изменений закона о занятости населения, касающихся каждого белоруса

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал, как информирует телеграм-канал «Пул Первого», закон «Об изменении законов по вопросам занятости населения». Отмечается, что документ разработан и подписан для того, чтобы, во-первых, исключить иждивенческие настроения, во-вторых, в целях создания условий занятости населения.
Новшеств, как передает БелТА, сразу несколько.
Во-первых, пособие по безработице будет назначаться, если гражданин реализовал ряд условий. В частности, нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения, а также не менее пяти лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в ФСЗН.
Во-вторых, сокращается — с 18 до 12 месяцев — максимальный период нахождения на учете в службе занятости.
В-третьих, период выплаты пособия по безработице также уменьшается в два раза: с шести до трех месяцев.
В-четвертых, обновленным законом вводится механизм квотирования рабочих мест для инвалидов. В частности, квоты будут устанавливаться в порядке и размерах, определенных Совмином, для нанимателей всех форм собственности (кроме общественных объединений инвалидов, некоммерческих и бюджетных организаций).
В-пятых, расширен перечень категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. По новым правилам, в этот перечень включены граждане предпенсионного возраста (за пять лет до достижения пенсионного возраста), а также те, кто прекратил находиться в ЛТП, и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и прошедшие медицинскую реабилитацию.
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