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«Восстановили справедливость»: в Уфе на улицах Кирова, Цюрупы, Чернышевского появились полноценные тротуары

В Уфе на трех улицах восстановили тротуар
Источник: Комсомольская правда

В Уфе на трех улицах восстановили тротуар. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

На участках улиц Кирова, Цюрупы, Чернышевского появился полноценный тротуар. Мэр в своей публикации назвал это «восстановлением справедливости», поскольку раньше большую часть пешеходной зоны занимали автомобили.

— Теперь стало безопасно, комфортно и эстетично. При этом интересы водителей и велосипедистов тоже учли, — отметили сити-менеджер.

В настоящее время, по словам Мавлиева, перед подрядной организацией стоит задача в ближайшее время устранить все замечания и закончить работу по комплексному озеленению территорий.

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