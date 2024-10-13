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В Еланцах завершается модернизация филиала Кадрового центра Приангарья

Источник: Соцсети

В Еланцах завершается модернизация Ольхонского филиала Кадрового центра Приангарья. Ход работ проверил во время рабочей поездки в территорию губернатор Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Модернизацию филиала Кадрового центра ведут по нацпроекту «Демография». Ремонт уже закончили, обновляется техника и мебель, приобретена униформа для сотрудников, созданы зоны приёма граждан и работодателей. Также в Кадровом центре будет филиал для посетителей с детьми.

В Кадровом центре граждане смогут просмотреть вакансии, составить резюме, получить консультацию по подготовке к собеседованиям, освоить новые профессии и даже открыть бизнес.

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