В Еланцах завершается модернизация филиала Кадрового центра Приангарья

Модернизацию филиала Кадрового центра ведут по нацпроекту «Демография». Ремонт уже закончили, обновляется техника и мебель, приобретена униформа для сотрудников, созданы зоны приёма граждан и работодателей. Также в Кадровом центре будет филиал для посетителей с детьми.