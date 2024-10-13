В Усольском кадетском корпусе будут менять воспитательную работу

11 октября в Усольском гвардейском кадетском корпусе прошёл расширенный педсовет, на котором выступил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр озвучил результаты проверок, проводившихся после ЧП в сентябре 2024 года. Напомним, 13 сентября сотрудник кадетского корпуса появился в казарме со страйкбольной гранатой. Мужчина был нетрезв. Воспитанников вывели через запасной выход.
Министр сообщил, что корпус ждут серьёзные перемены в организации воспитательного процесса и работе педагогов и воспитателей. Также изменится занятость кадетов в свободное время и режим работы корпуса.
После педсовета прошло родительское собрание, на котором министр также поведал о грядущих изменениях и попросил родителей объединить усилия с педагогическим коллективом.