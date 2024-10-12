Режиссер Никита Михалков представил в Ростове-на-Дону спектакль «12»

На сцене Ростовского музыкального театра состоялись показы легендарного спектакля «12» Никиты Михалкова. Режиссер лично представил постановку ростовским зрителям, приехав с «Большими гастролями Мастерской 12» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ.
— Я во многом узнаю разные регионы через реакцию на спектакли, — признался режиссер во время пресс-конференции. — Дело в том, что нигде не было равнодушия, и это очень важно. По реакции можно судить о том, что именно в регионе имеет значение.
В разговоре с журналистами Никита Михалков назвал «12» спектаклем-размышлением о свободе, сострадании, помощи чужому человеку в тяжелой ситуации.