Сынхан вернется в состав группы RIIZE после долгого перерыва

Напомним, что в ноябре 2023 года певец взял перерыв в музыкальной деятельности, всего через два месяца после дебюта группы. Тогда лейбл заявил, что это решение было связано «с его личными делами, просочившимися в сеть». Речь идет о скандале из-за оказавшихся в интернете фото музыканта, на которых он отдыхает со своей девушкой в отеле.