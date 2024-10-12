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Сынхан вернется в состав группы RIIZE после долгого перерыва

Агентство южнокорейского бойз-бэнда RIIZE опубликовало заявление в соцсетях о возвращении Сынхана из почти годового отпуска. Уже в следующем месяце он присоединится к деятельности коллектива.
Источник: Звук

Агентство южнокорейского бойз-бэнда RIIZE опубликовало заявление в соцсетях о возвращении Сынхана из почти годового отпуска. Уже в следующем месяце он присоединится к деятельности коллектива.

«Мы решили, что следующая глава RIIZE будет более значительной, если все семь участников будут вместе», — написал лейбл SM Entertainment в заявлении, переведенном с корейского изданием Soompi.

После сам Сынхан опубликовал сообщение для фанатов, написанное от руки. В нем он извинился перед участниками RIIZE и поклонниками.

Напомним, что в ноябре 2023 года певец взял перерыв в музыкальной деятельности, всего через два месяца после дебюта группы. Тогда лейбл заявил, что это решение было связано «с его личными делами, просочившимися в сеть». Речь идет о скандале из-за оказавшихся в интернете фото музыканта, на которых он отдыхает со своей девушкой в отеле.

Вероятно, это было очень трудное решение, и я очень благодарен за второй шанс, который они мне дали.

Сынхан.

участник K-pop-группы RIIZE.

Кроме того, Сынхан рассказал о поддержке коллег по группе и заверил, что в будущем не «запятнает» репутацию коллектива.

Ранее RIIZE выпустили японский сингл Lucky и клип на него.