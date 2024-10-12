Что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров»

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, под запретом генеральная уборка и другие бытовые дела. Не рекомендуется провоцировать конфликты, ругаться. На праздник не стоит переедать, а также злоупотреблять алкоголем. Не следует как брать, так и давать взаймы. Предки верили, что можно отдать все свое благополучие, забрав себе чужие проблемы.