Что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров»

В Беларуси православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы, или Покрова. Он не попал в число 12 главных праздников в православной церкви. Все дело в том, что события, которым посвящен Покров, произошли не при жизни Богородицы.
В основе праздника лежит предание, касающееся явления Пресвятой Богородицы в Константинополе в начале Х века. Так, Византийская империя вела войну с сарацинами. В момент, когда противники были практически на подступах к Константинополю, в храме появилась Дева Мария. Она развернула над людьми покрывало, которое послужило защитой. Когда видение исчезло, то вместе с ним пропало и покрывало. Праздник стали называть Покров.
По традиции, на праздник принято посещать всенощное бдение в храмах. Православные верующие молятся Богородице и просят у нее помощи. Согласно приметам, на Покров Божья Матерь слышит мольбы верующих. После посещения церкви собирались за праздничным столом, приглашали близких и родственников.
Как правило, к Покрову старались завершить сбор урожая. Кроме того, с 14 октября начинали играть свадьбы. Незамужние молодые девушки говорили так: «Покрой землю снежком, а меня женишком». Также Покров Пресвятой Богородицы считается первым так называемым зимним праздником. По этой причине в некоторых регионах Беларуси говорят так: «Зима приходит на Покров».
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, под запретом генеральная уборка и другие бытовые дела. Не рекомендуется провоцировать конфликты, ругаться. На праздник не стоит переедать, а также злоупотреблять алкоголем. Не следует как брать, так и давать взаймы. Предки верили, что можно отдать все свое благополучие, забрав себе чужие проблемы.
По традиции, на праздник в ночь с 13 на 14 октября ходили в церковь на всенощное бдение и обращались к Божьей Матери с молитвами. А еще пекли пирожки, которыми угощали своих близких, родственников. Считается, что щедрость, проявленная на Покров, могла привлечь достаток в дом. Кроме того, на праздник также пекли блины.
Согласно приметам, южный ветер говорил про мягкую зиму, в то время как северный указывал на снежную. Если же на Покров выпало полнолуние, то это говорило о сухом лете. А еще считалось, какой окажется погода 14 октября, такой будет вся предстоящая зима.
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