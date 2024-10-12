Новые выделенные полосы появились в шести районах Москвы

«Мы продолжаем вводить выделенные полосы в столице. Они позволяют сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в два-четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%. Сегодня в четырех округах заработали еще почти 13,5 км выделенных полос. Жители шести районов Москвы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов. Делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.