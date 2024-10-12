Разработан способ более точного предсказания надежности авиаконструкций

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские ученые из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Московского авиационного института (МАИ) разработали способ более точного определения надежности и долговечности авиационных конструкций. Об этом ТАСС рассказала руководитель пресс-службы МТУСИ Алина Хакимзянова.
Усталость металлов — процесс постепенного накопления повреждений в металле под длительным воздействием напряжений, приводящий к изменению свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению. В большинстве случаев изломы деталей машин, самолетов и конструкций, используемых в авиапроме, происходят вследствие усталостного разрушения. Для оценки допустимого количества циклов напряжений, после которого металл может разрушиться, проводятся специальные испытания и на их основании строятся графики — т.н. кривые усталости. Однако оценка кривой усталости — сам по себе процесс сложный, и результаты не всегда получаются достоверными из-за ограниченного количества испытаний, неточности предсказательной силы прочности материалов, разрозненности данных, цензурирования и других факторов. Разработанная учеными МТУСИ новая методика оценки кривой усталости позволяет с гораздо большей точностью анализировать результаты испытаний и надежнее прогнозировать поведение металлических конструкций, подвергающихся напряжениям.
«Характеристики прочности и особенно долговечности силовых элементов авиационных конструкций имеют большой разброс значений, что приводит к необходимости их проектирования с большим запасом прочности и долговечности, что утяжеляет их и, как следствие, существенно повышает стоимость перевозок грузов и пассажиров, а для летательных аппаратов военного назначения приводит к снижению скорости, маневренности и т.д. Поэтому любые, даже незначительные, уточнения указанных характеристик, снижающие показатели рассеяния, приводят к существенному повышению эксплуатационных свойств авиационной техники», — рассказали ТАСС авторы методики профессор кафедры «Бизнес-информатика» МТУСИ д.т.н. Левон Агамиров и к.т.н., доцент Владимир Агамиров.
Применение новой методики уже на стадии экспериментальных испытаний показало свою значимость и эффективность. По словам соавтора методики профессора МАИ, д.т.н. Владимира Вестяка, анализ 200 образцов с различной степенью концентрации напряжений подтвердил, что предложенные методы повышают точность оценок и надежность прогнозов долговечности металлических конструкций и изделий.