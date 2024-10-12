Разработан способ более точного предсказания надежности авиаконструкций

Усталость металлов — процесс постепенного накопления повреждений в металле под длительным воздействием напряжений, приводящий к изменению свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению. В большинстве случаев изломы деталей машин, самолетов и конструкций, используемых в авиапроме, происходят вследствие усталостного разрушения. Для оценки допустимого количества циклов напряжений, после которого металл может разрушиться, проводятся специальные испытания и на их основании строятся графики — т.н. кривые усталости. Однако оценка кривой усталости — сам по себе процесс сложный, и результаты не всегда получаются достоверными из-за ограниченного количества испытаний, неточности предсказательной силы прочности материалов, разрозненности данных, цензурирования и других факторов. Разработанная учеными МТУСИ новая методика оценки кривой усталости позволяет с гораздо большей точностью анализировать результаты испытаний и надежнее прогнозировать поведение металлических конструкций, подвергающихся напряжениям.