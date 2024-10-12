В Москве введут в эксплуатацию три проблемных ЖК

Как уточнили в ведомстве, в 2024 году уже введены в эксплуатацию ЖК «Малыгина, 12» в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы и компенсационный дом для дольщиков ЖК «Мегаполис» в районе Косино-Ухтомское на востоке столицы. Буквально на днях был введен в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Марушкино» в Новой Москве в районе Внуково. В 2023 году были введены в эксплуатацию жилкомплексы «Троицк Е-39» в Троицке и «Остров Эрин» в Краснопахорском районе, а также дом в районе Внуково в Новой Москве.