В Москве введут в эксплуатацию три проблемных ЖК

«Проблемный жилой объект — это обязательно тот жилой объект, что строится по федеральному закону 214-ФЗ “О долевом строительстве”, в котором есть дольщики. При этом первоначальный застройщик был признан банкротом, а сам объект попал в Единый реестр проблемных объектов. В настоящее время силами Департамента гражданского строительства Москвы за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. Эти жилые комплексы рассчитаны на 4 233 квартиры. В них свои квартиры ждут порядка 2,5 тыс. дольщиков», — сказал Загрутдинов.
Он отметил, что часть из проблемных объектов достраивается под контролем Московского фонда защиты прав дольщиков. В их числе два жилых комплекса на территории Новой Москвы — это ЖК «Легенда» в Троицке и ЖК «Воскресенское» в районе Коммунарка. Кроме того, фонд контролирует строительство ЖК «Академ Палас» на проспекте Вернадского в районе Тропарево-Никулино на юго-западе столицы и возведение ЖК «Квартал Триумфальный» в районе Фили — Давыдково на западе Москвы.
«Силами АО “Мосотделстрой № 1” достраивается жилкомплекс “Терлецкий парк” в районе Перово на востоке города. Также силами Управления гражданского строительства возводится ЖК “Троицкая Ривьера” в Новой Москве», — добавил руководитель департаментагражданского строительства.
Загрутдинов резюмировал, что таким образом в границах «старой» Москвы достраивается три объекта, еще три — в Троицком и Новомосковском административных округах. До конца года в эксплуатацию планируется ввести жилые комплексы «Легенда», «Терлецкий парк», «Троицкая Ривьера». В 2025 году должны быть готовы жилые комплексы «Академ Палас», «Воскресенское» и «Квартал Триумфальный».
На контроле у мэра
Как уточнили в ведомстве, в 2024 году уже введены в эксплуатацию ЖК «Малыгина, 12» в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы и компенсационный дом для дольщиков ЖК «Мегаполис» в районе Косино-Ухтомское на востоке столицы. Буквально на днях был введен в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Марушкино» в Новой Москве в районе Внуково. В 2023 году были введены в эксплуатацию жилкомплексы «Троицк Е-39» в Троицке и «Остров Эрин» в Краснопахорском районе, а также дом в районе Внуково в Новой Москве.
«Решение о достройке всех этих жилых комплексов за счет средств бюджета города было принято мэром столицы Сергеем Собяниным. Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту гражданского строительства столицы в соответствии с постановлением правительства Москвы от 16 сентября 2024 года № 2096-ПП “Об утверждении Положения о Департаменте гражданского строительства города Москвы”, — пояснили в пресс-службе.
Всего с 2011 года в эксплуатацию было введено свыше 240 проблемных корпусов, решены проблемы более 28 тыс. собственников.