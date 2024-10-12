Гаишники за день задержали в Башкирии более 80 пьяных водителей

Вчера по республике прошел первый день массовых рейдов ГАИ. Инспекторы выявили более 1300 нарушений правил дорожного движения. 81 нетрезвого водителя отстранили от управления транспортом. Восьми из них грозит уголовная ответственность за то, что повторно сели за руль, будучи пьяными.