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Какой будет предстоящая зима в Беларуси и Европе

Климатологи поделились своими прогнозами на предстоящую зиму, подчеркивая влияние полярного вихря на интенсивность морозов и снегопадов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Severe Weather Europе.

В настоящее время специалисты пристально следят за развитием этого метеорологического явления, которое играет ключевую роль в формировании погодных условий. Предварительные данные показывают, что в начале октября вихрь достиг своего самого слабого состояния с 1981 года, что может стать предвестником необычных погодных аномалий.

Исследования показали, что слабый полярный вихрь может принести в еврорегион, включая Беларусь, либо обильные снегопады и сильные морозы, либо мягкую и практически бесснежную зиму.

Эксперты портала Severe Weather Europe отмечают, что в настоящее время по всему Северному полушарию наблюдаются значительные аномалии атмосферного давления, что привело к «чрезвычайно слабому» завихрению.