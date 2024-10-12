Какой будет предстоящая зима в Беларуси и Европе

В настоящее время специалисты пристально следят за развитием этого метеорологического явления, которое играет ключевую роль в формировании погодных условий. Предварительные данные показывают, что в начале октября вихрь достиг своего самого слабого состояния с 1981 года, что может стать предвестником необычных погодных аномалий.
Исследования показали, что слабый полярный вихрь может принести в еврорегион, включая Беларусь, либо обильные снегопады и сильные морозы, либо мягкую и практически бесснежную зиму.
Эксперты портала Severe Weather Europe отмечают, что в настоящее время по всему Северному полушарию наблюдаются значительные аномалии атмосферного давления, что привело к «чрезвычайно слабому» завихрению.