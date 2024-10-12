Уфимские прокуроры организовали проверку из-за отсутствующего отопления в жилых домах

Жители города жалуются на проблемы с подачей тепла в квартиры и на то, что управляющие организации вовремя не провели связанные с этим работы. Городские и районные прокуроры намерены проверить исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также дать оценку работе ресурсоснабжающих и управляющих предприятий при подготовке к осенне-зимнему периоду. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.