Уфимские прокуроры организовали проверку из-за отсутствующего отопления в жилых домах

В Уфе прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления в жилых домах. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Жители города жалуются на проблемы с подачей тепла в квартиры и на то, что управляющие организации вовремя не провели связанные с этим работы. Городские и районные прокуроры намерены проверить исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также дать оценку работе ресурсоснабжающих и управляющих предприятий при подготовке к осенне-зимнему периоду. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщает надзорное ведомство, при координирующей роли прокуратуры за последние два дня было восстановлено отопление в более чем 60 МКД.
— Ситуация находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
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