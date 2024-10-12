Президент Беларуси Лукашенко предложил выращивать в Гомельской области виноград, персики и арбузы. Соответствующее заявление он, как пишет БелТА, сделал в субботу, 12 октября 2024 года, посещая городской поселок Корма Гомельской области, где проходят «Дожинки».
-Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность: производить то, что другие в силу природных условий не могут, и на что имеется спрос, — цитирует Александра Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко подписал обновленный закон о занятости в Беларуси. новшеств там немало — вот тут про это.