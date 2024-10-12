Лукашенко предложил выращивать в Гомельской области виноград, персики и арбузы

-Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность: производить то, что другие в силу природных условий не могут, и на что имеется спрос, — цитирует Александра Лукашенко названный источник.