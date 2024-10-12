Стратегию развития донорства до 2028 года утвердили в Иркутской области

В Иркутской области до 2028 года утвердили стратегию донорства и трансплантации органов человека. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такой документ подписал губернатор Игорь Кобзев. Одним из ключевых направления была обозначена подготовка кадров и повышения информирования населения. Также важная роль отведена подготовке реципиентов для включения в список ожидания и модернизация работы областного центра трансплантации.
— Иркутская область находится на шестом месте по общему количеству трансплантаций в России. Флагманским учреждением региона является Иркутская областная клиническая больница. С 2003 по 2023 годы её специалисты выполнили более 340 трансплантаций почки, 90 — печени, три пересадки сердца, — подчеркнул Игорь Кобзев.
В прошлом году в Иркутской областной клинической больнице произвели родственную пересадку печени и дали начало детской трансплантационной программе. Также постоянно улучшается способ пересадки почек от живого донора. Кроме того, врачи уже несколько раз пересаживались сердце.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области проверил продвижение ремонтных работ на дорогах Ольхонского района. Там обновляют более 30 километров.