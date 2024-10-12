Стратегию развития донорства до 2028 года утвердили в Иркутской области

В Иркутской области до 2028 года утвердили стратегию донорства и трансплантации органов человека. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такой документ подписал губернатор Игорь Кобзев. Одним из ключевых направления была обозначена подготовка кадров и повышения информирования населения. Также важная роль отведена подготовке реципиентов для включения в список ожидания и модернизация работы областного центра трансплантации.