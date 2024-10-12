Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Уфы в Москву запустят скорый поезд

В середине декабря из Уфы в Москву запустят скорый поезд № 49/50. Он будет курсировать через день, сообщили в минтрансе РБ.

Начиная с 15 декабря, он будет отправляться в 9:20 по местному времени и прибывать в столицу России на следующий день в 11:15.

Из Москвы время отправления поезда 16 декабря запланировано на 15:25. В столицу республики он прибудет на следующий день в 22:09.

Состав оснащен купейными и плацкартными вагонами, оснащенными кондиционерами, био-туалетами. Также предусмотрели места для маломобильных пассажиров. Кроме того, будет доступна услуга перевозки животных без сопровождения.

Поезд будет проезжать через Бугульму, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку, Рязань и другие.