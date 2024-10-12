Из Уфы в Москву запустят скорый поезд

Начиная с 15 декабря, он будет отправляться в 9:20 по местному времени и прибывать в столицу России на следующий день в 11:15.
Из Москвы время отправления поезда 16 декабря запланировано на 15:25. В столицу республики он прибудет на следующий день в 22:09.
Состав оснащен купейными и плацкартными вагонами, оснащенными кондиционерами, био-туалетами. Также предусмотрели места для маломобильных пассажиров. Кроме того, будет доступна услуга перевозки животных без сопровождения.
Поезд будет проезжать через Бугульму, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку, Рязань и другие.