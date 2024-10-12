Новый автобусный рейс из Таганрога в Архыз начнет курсировать 13 декабря

Новый межрегиональный автобусный маршрут запускают из Ростовской области. Теперь общественный транспорт будет доставлять пассажиров прямым рейсом из Таганрога в Архыз. Об этом сообщается на официальной странице автовокзалов Ростовской области в соцсети «ВКонтакте».