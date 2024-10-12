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Новый автобусный рейс из Таганрога в Архыз начнет курсировать 13 декабря

В декабре из Таганрога запустят новый автобусный рейс в Архыз
Источник: Комсомольская правда

Новый межрегиональный автобусный маршрут запускают из Ростовской области. Теперь общественный транспорт будет доставлять пассажиров прямым рейсом из Таганрога в Архыз. Об этом сообщается на официальной странице автовокзалов Ростовской области в соцсети «ВКонтакте».

— Рейс следует по маршруту: Таганрог — Ростов -Тихорецк — Кропоткин — Армавир — Мостовской -Псебай — Зеленчукская — Архыз, — говорится в сообщении. — И в обратном направлении: Архыз «Романтик» — Архыз отель «Белый пик» — Архыз завод минеральной воды — Архыз магазин «Сказка» — Зеленчукская — Псебай — Мостовской — Армавир -Кропоткин — Тихорецк — Ростов-Таганрог.

Также уточняется, что первый рейс по маршруту из Таганрога в Архыз отправится через два месяца, 13 декабря.