Команда Приангарья получила награды на XV Всероссийском форуме «Вместе ради детей»

Форум проходил с 8 по 10 октября в Великом Новгороде. Иркутская область на нём была выбрана ключевым партнёром Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также регион стал членом экспертного клуба, и команда Приангарья оценивала лучшие практики, представленные участниками форума. В первый день иркутяне провели игру «Мы идем в Семейный МФЦ». Затем минсоцразвития региона представило опыт подготовки специалистов, которые будут работать с семьями участников СВО и модель сопровождения семей с детьми, имеющими ментальные нарушения.