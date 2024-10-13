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Команда Приангарья получила награды на XV Всероссийском форуме «Вместе ради детей»

В XV Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Вместе в Год семьи» принимала участие команда Приангарья. Её работу отметили рядом наград, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: Правительство Иркутской области

Форум проходил с 8 по 10 октября в Великом Новгороде. Иркутская область на нём была выбрана ключевым партнёром Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также регион стал членом экспертного клуба, и команда Приангарья оценивала лучшие практики, представленные участниками форума. В первый день иркутяне провели игру «Мы идем в Семейный МФЦ». Затем минсоцразвития региона представило опыт подготовки специалистов, которые будут работать с семьями участников СВО и модель сопровождения семей с детьми, имеющими ментальные нарушения.

В конце форума Иркутская область получила дипломы в номинациях для делегаций субъектов РФ, для муниципальных образований, для участников виртуальной тематической выставки и в специальной номинации «Активное участие в программе форума». А минсоцразвития Приангарья стало лидером в номинации «Право быть равным». Команда Иркутска стала лидером в номинации «Счастье в доме», Ангарска — в номинации «Объединяя усилия».