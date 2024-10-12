«Храбрый воин с несгибаемой волей»: командир полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров посмертно получил звание Героя России

Этой весной, 12 апреля, группа под командованием Ильдара Суфиярова на протяжении нескольких часов удерживала позиции. В какой-то момент старший лейтенант остался один и, не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя вместе с тремя солдатами ВСУ.