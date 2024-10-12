«Храбрый воин с несгибаемой волей»: командир полка «Башкортостан» Ильдар Суфияров посмертно получил звание Героя России

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту из Башкирии Ильдару Суфиярову. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
Мужчина в мае прошлого года подписал контракт с Министерством Обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции, там он командовал вторым мотострелковым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан».
— Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером — таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнем противника, — рассказал Хабиров.
Этой весной, 12 апреля, группа под командованием Ильдара Суфиярова на протяжении нескольких часов удерживала позиции. В какой-то момент старший лейтенант остался один и, не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя вместе с тремя солдатами ВСУ.
В своей публикации Радий Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова за то, что не оставили без внимания ходатайство руководства Башкирии о присвоении Ильдару Суфиярову звания Героя России.
— О родных и близких бойца мы обязательно позаботимся. Семьи наших защитников Отечества — наши семьи, — заявил глава республики.
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