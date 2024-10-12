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В Самаре 12 октября «моржи» устроили заплыв

В Самаре пловцы со всей России боролись за Кубок Самарской области по зимнему плаванию.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре начинаются холода, а у местных «моржей» стартует купальный сезон. 12 октября на Полевом спуске набережной прошел заплыв. Закаленные пловцы боролись за Кубок Самарской области по зимнему плаванию.

В столице губернии температура воздуха на выходных будет превышать чуть больше 5 градусов. Волга постепенно остывает. Всего за неделю температура воды упала на 12 градусов.

Соревнования межрегионального уровня. Участие в них приняли пловцы из Тольятти, Ульяновска, Оренбурга, Димитровграда и Уфы. Спортсмены ощутили на себе всю прелесть 9 градусов воды. «Моржи» находятся под присмотром спасателей и сотрудников скорой помощи.