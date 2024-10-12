Туман, заморозки и сильный ветер: последний день длинных выходных в Башкирии будет очень холодным

Завтра, 13 октября, в Башкирии ожидаются туман, заморозки и сильный ветер. Об этом сообщили синоптики республики.
В последний день длинных выходных прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Будет северо-восточный ветер — до трех-восьми метров в секунду, в юго-восточных районах — порывы до 15 м/с.
Температура воздуха грядущей ночью составит −4,-9°, на востоке республики — до −14°, днем — +4,+9°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на автомобильных дорогах утром местами образуется туман, из-за которого видимость будет 500−1000 метров.
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