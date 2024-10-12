Минобразования сказало, когда школы Беларуси перейдут на электронные дневники

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко предложил выращивать в Гомельской области персики, арбузы и виноград (здесь про это). Рассказывали мы и о том, что какие изменения законов о занятости населения затронут каждого белоруса (здесь про это в деталях и подробностях).