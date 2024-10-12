Минобразования сказало, когда школы Беларуси перейдут на электронные дневники

В Министерстве образования ответили на вопрос родителей о том, когда в Беларуси будет полный переход на электронные дневники.
В коллективном письме, которое родители белорусских школьников отправили в Министерство образования, заявители указали на удобство и практичность электронного дневника для учеников: в нем можно легко и быстро найти домашнее задание, в режиме реального времени самому заранее рассчитать средний балл в четверти или в году.
В ответе Минобразования подчеркивается, что в настоящее время «использование бумажных дневников в учреждениях общего и среднего образования является обязательным».
Вместе с тем, в образовательном ведомстве отметили, что электронные дневники могут вводить конкретные школы на усмотрение руководителя и с одобрения родителей, важно, чтобы сделать это позволяли технические возможности конкретного учреждения образования.
В Министерстве образования также констатировали: в рамках программы «Цифровое развитие Беларуси» в 2024 — 2025 годах уже ведется разработка госсервиса электронного дневника. И после того, как его разработают, в учреждениях образования, по согласованию с родителями, рассмотрят возможность полностью перейти на электронные дневники.
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