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Тревожные звоночки: признаки, что вашему ребёнку нужен психолог

Для подростка нет ничего необычного в том, что в одну минуту он смеётся, а в следующую закатывает глаза в приступе скептицизма. В большинстве случаев эти быстрые смены настроения являются нормальной частью пубертата. Однако иногда такие перепады могут сигнализировать о более серьёзной проблеме. Какие признаки укажут на то, что стоит показать ребёнка психологу, рассказала эксперт.

Источник: Pchela.News

— Первое, на что стоит обратить внимание, — это поведение ребёнка, — отметила заведующая отделом мониторинга факторов риска, врач медицинской профилактики ЧОЦОЗ МП Людмила Царёва. — Если оно резко изменилось, если подросток ранее играл в компьютер, а теперь перестал, то это повод задуматься, присмотреться, поговорить и обратиться к специалисту. Не устаём повторять, что профилактика — лучше лечения.

Среди тревожных звоночков специалист также выделила: отдаление от семьи и друзей, резкую смену поведения, проблемы с учёбой, безразличие к любимому делу и разговоры о бесперспективности будущего. Родителям посоветовали больше проводить время вместе — гулять, заниматься спортом и путешествовать.