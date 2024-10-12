Тревожные звоночки: признаки, что вашему ребёнку нужен психолог

— Первое, на что стоит обратить внимание, — это поведение ребёнка, — отметила заведующая отделом мониторинга факторов риска, врач медицинской профилактики ЧОЦОЗ МП Людмила Царёва. — Если оно резко изменилось, если подросток ранее играл в компьютер, а теперь перестал, то это повод задуматься, присмотреться, поговорить и обратиться к специалисту. Не устаём повторять, что профилактика — лучше лечения.
Среди тревожных звоночков специалист также выделила: отдаление от семьи и друзей, резкую смену поведения, проблемы с учёбой, безразличие к любимому делу и разговоры о бесперспективности будущего. Родителям посоветовали больше проводить время вместе — гулять, заниматься спортом и путешествовать.