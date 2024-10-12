Тревожные звоночки: признаки, что вашему ребёнку нужен психолог

Для подростка нет ничего необычного в том, что в одну минуту он смеётся, а в следующую закатывает глаза в приступе скептицизма. В большинстве случаев эти быстрые смены настроения являются нормальной частью пубертата. Однако иногда такие перепады могут сигнализировать о более серьёзной проблеме. Какие признаки укажут на то, что стоит показать ребёнка психологу, рассказала эксперт.