«Таких в России пока два»: в Уфе представили концепцию научного интерактивного музея биотехнологий для школьников

В Уфу с рабочим визитом прибыл член Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник. Эксперт вместе с научной общественностью города и Башкирии принял участие в обсуждении вопросов инновационного развития, участия вузов республики в программе студенческих стартапов в 2025 году.
Заместитель директора по стратегическим коммуникациям исследовательского Центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Алина Осьмакова представила предварительную концепцию создания в столице региона научного интерактивного музея биотехнологий для школьников. Участники мероприятия рассмотрели варианты размещения, наполнения и возможности реализации проекта.
По словам мэр Уфы Ратмира Мавлиева, подобных музеев в России пока что только два. Сити-менеджер выразил надежду на то, что третий будет открыт в столице Башкирии. Актуальность такого рода объектов, считает градоначальник, возрастает с каждым днем.
— Здесь по примеру Центра современных биотехнологий в Москве будет организована просветительская работа. В том числе это важный шаг в улучшении профориентации с привлечением наших предприятий, — написал в соцсетях Малвиев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.