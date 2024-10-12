Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Таких в России пока два»: в Уфе представили концепцию научного интерактивного музея биотехнологий для школьников

В Уфе планируют открыть научный интерактивный музей биотехнологий
Источник: Комсомольская правда

В Уфу с рабочим визитом прибыл член Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник. Эксперт вместе с научной общественностью города и Башкирии принял участие в обсуждении вопросов инновационного развития, участия вузов республики в программе студенческих стартапов в 2025 году.

Заместитель директора по стратегическим коммуникациям исследовательского Центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Алина Осьмакова представила предварительную концепцию создания в столице региона научного интерактивного музея биотехнологий для школьников. Участники мероприятия рассмотрели варианты размещения, наполнения и возможности реализации проекта.

По словам мэр Уфы Ратмира Мавлиева, подобных музеев в России пока что только два. Сити-менеджер выразил надежду на то, что третий будет открыт в столице Башкирии. Актуальность такого рода объектов, считает градоначальник, возрастает с каждым днем.

— Здесь по примеру Центра современных биотехнологий в Москве будет организована просветительская работа. В том числе это важный шаг в улучшении профориентации с привлечением наших предприятий, — написал в соцсетях Малвиев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.