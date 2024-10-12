«Таких в России пока два»: в Уфе представили концепцию научного интерактивного музея биотехнологий для школьников

По словам мэр Уфы Ратмира Мавлиева, подобных музеев в России пока что только два. Сити-менеджер выразил надежду на то, что третий будет открыт в столице Башкирии. Актуальность такого рода объектов, считает градоначальник, возрастает с каждым днем.