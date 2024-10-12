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Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проводят в Москве

Средство, которое применяется, является безопасным для людей и окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем организовали в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Сегодня в столице проводится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале промоем все объекты с моющим средством, затем смоем его обычной водой», — подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Промывки со специальным шампунем проводятся весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Средство, которое применяется, является безопасным для людей и окружающей среды. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

В связи с работами автомобилистов попросили отнестись с пониманием и не препятствовать движению колонн техники.

Ранее в Москве промыли Бородинский мост. На нем очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы. В промывке были задействованы шесть рабочих и две поливомоечные машины. Работы заняли восемь часов. На время промывки движение транспорта и пешеходов не ограничивали.

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