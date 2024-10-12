Промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем проводят в Москве

Ранее в Москве промыли Бородинский мост. На нем очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы. В промывке были задействованы шесть рабочих и две поливомоечные машины. Работы заняли восемь часов. На время промывки движение транспорта и пешеходов не ограничивали.