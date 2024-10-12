Снег в Астане: восемь авиарейсов задерживаются из-за погодных условий

Судя по данным онлайн-табло, прилет задерживается у рейсов из Петропавловска, Семея, Актобе, Алматы и Костаная.
Вылет — у рейсов в Алматы, Новосибирск и китайский город Санья.
«Международный аэропорт Астаны принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях низких температур. Проведены мероприятия по обслуживанию инфраструктуры, а также осмотр техники с участием производственной службы и руководства аэропорта. Аэропорт постоянно следит за состоянием оборудования и готов оперативно реагировать на любые изменения погоды».