Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег в Астане: восемь авиарейсов задерживаются из-за погодных условий

Непогода в столице сказалась на работе Международного аэропорта Астаны, где из-за снегопада задерживаются восемь авиарейсов — три на вылет и пять на прилет, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +17° 8 м/с 59% 751 мм рт. ст. +9°
Источник: Zakon.kz

Судя по данным онлайн-табло, прилет задерживается у рейсов из Петропавловска, Семея, Актобе, Алматы и Костаная.

Вылет — у рейсов в Алматы, Новосибирск и китайский город Санья.

«Международный аэропорт Астаны принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях низких температур. Проведены мероприятия по обслуживанию инфраструктуры, а также осмотр техники с участием производственной службы и руководства аэропорта. Аэропорт постоянно следит за состоянием оборудования и готов оперативно реагировать на любые изменения погоды».

заверили в пресс-службе воздушной гавани.