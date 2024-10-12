Лукашенко сказал, что компания «Роснефть» «пощупает» недра Гомельской области

Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти достигли договоренности с российской компанией «Роснефть» в вопросах изучения недр Гомельской области на предмет разработки нефтяных месторождений.
Соответствующее заявление президент Беларуси сделал, как передает БелТА, в субботу, 12 октября 2024 года в городском поселке Корма Гомельской области в ходе традиционных «Дожинок».
— Мы договорились с руководителем «Роснефти», что мы «пощупаем» серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили) И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что на Гомельщине уже очень скоро могут начать выращивать не только арбузы, но и виноград с персиками (здесь про это).