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«Вылетел под колеса встречной Toyota»: на дороге Уфа-Оренбург погиб пассажир «Калины»

Житель Башкирии в ДТП вылетел из машины под колеса встречного авто и погиб
Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 11 октября, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 102 километре дороги Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, 53-летний водитель за рулем Lada Kalina, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «ЗАЗ Chance». От удара 40-летний пассажир «Калины» вылетел под колеса встречной Toyota Corolla. В результате происшествия мужчина скончался на месте.

На месте ЧП были направлены сотрудники ГАИ и других экстренных службы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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