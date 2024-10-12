«Вылетел под колеса встречной Toyota»: на дороге Уфа-Оренбург погиб пассажир «Калины»

Вчера вечером, 11 октября, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Трагедия случилась на 102 километре дороги Уфа-Оренбург. Согласно предварительным данным, 53-летний водитель за рулем Lada Kalina, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «ЗАЗ Chance». От удара 40-летний пассажир «Калины» вылетел под колеса встречной Toyota Corolla. В результате происшествия мужчина скончался на месте.
На месте ЧП были направлены сотрудники ГАИ и других экстренных службы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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