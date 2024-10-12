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Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Сезон работы фонтанов в столице завершился. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Источник: Соцсети

— Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период, — рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что во избежание гидроударов насосы в сооружениях отключаются последовательно. Например, для полива динамических фонтанов в Парке Горького требуется шесть дней.

— Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно — единственный в Москве, который закрывают надувным куполом, — отметил Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников. Бирюков отметил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще — каждые две недели.

ЖКХ