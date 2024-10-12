Сезон работы фонтанов завершился в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников. Бирюков отметил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще — каждые две недели.