The Cure проведут презентацию нового альбома с бесплатной прямой трансляцией

Рок-группа The Cure анонсировала в своих соцсетях презентацию нового лонгплея Songs Of A Lost World. Она пройдет в день выпуска пластинки, 1 ноября, в Лондоне. Для фанатов, которые не смогут прийти на шоу, будет проведена бесплатная прямая трансляция на YouTube.