Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Cure проведут презентацию нового альбома с бесплатной прямой трансляцией

Рок-группа The Cure анонсировала в своих соцсетях презентацию нового лонгплея Songs Of A Lost World. Она пройдет в день выпуска пластинки, 1 ноября, в Лондоне. Для фанатов, которые не смогут прийти на шоу, будет проведена бесплатная прямая трансляция на YouTube.
Источник: Звук

Рок-группа The Cure анонсировала в своих соцсетях презентацию нового лонгплея Songs Of A Lost World. Она пройдет в день выпуска пластинки, 1 ноября, в Лондоне. Для фанатов, которые не смогут прийти на шоу, будет проведена бесплатная прямая трансляция на YouTube.

Поклонники группы впервые услышат живое исполнение всех песен из нового альбома. В лонгплей Songs Of A Lost World войдут восемь треков, два из которых уже увидели свет — Alone (2024) и A Fragile Thing (2024).

Грядущая пластинка станет первым полноформатником The Cure за 16 лет. Последний альбом 4:13 Dream коллектив выпустил в 2008 году.

Ранее фронтмен группы Роберт Смит рассказал, почему работа над новым лонгплеем так затянулась.