Очередь у Крымского моста за час выросла в три раза

В 13:00 выезда из Крыма ожидали 50 машин.
«В 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.