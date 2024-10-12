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Очередь у Крымского моста за час выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи за час пробка выросла до 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

В 13:00 выезда из Крыма ожидали 50 машин.

«В 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.