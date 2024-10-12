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Собянин: Завершена проходка соединительной ветки в электродепо «Столбово»

Тоннелепроходческий комплекс Ольга проложил тоннель соединительной ветки между будущим электродепо Столбово и Троицкой линией метро в районе строящейся станции Новомосковская. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Freepik

— Тоннель длиной больше километра проложен на глубине 17 метров под запущенным участком магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Коммунаркой. Из-за перпендикулярного расположения трасс Троицкой и Сокольнической линий щиту пришлось пройти очень сложный участок с радиусом поворота 160 метров. В итоге «Столбово» сможет обслуживать подвижной состав сразу двух линий метро, — рассказал Собянин.

Щит «Ольга» прошел рядом с выходом станции «Новомосковская» красной линии и резко повернул в сторону Московской области, чтобы присоединиться к камере съездов за одноименной станцией Троицкой линии.

Депо «Столбово» сможет использовать подвижной состав как Сокольнической линии, так и Троицкой. В будущем для поездов новой линии будет построено электродепо «Троицкое», передает официальный сайт мэра Москвы.

2 октября мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о строительстве станции «Достоевская» на Кольцевой линии, а в телеграм-канале поздравил метростроителей с их профессиональным праздником.

метро
Собянин Сергей