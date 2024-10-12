Водителей и пешеходов Башкирии предупредили о сильном похолодании в ближайшие дни

Сегодня, 12 октября, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале предупредил участников дорожного движения о приближающихся холодах.
Руководитель дорожной полиции республики, сославшись на прогнозы синоптиков, заявил, что в ближайшие дни температура воздуха может упасть до минусовых значений. Севастьянов призвал водителей соблюдать аккуратность на дороге, не спешить, контролировать управляемость своего авто и свои действия на дороге: не превышать скоростной режим, выдерживать дистанцию, быть внимательнее на пешеходных переходах, а также уточнять пропускную способность дорог, планируя дальнюю поездку.
Пешеходам же главный гаишник республики посоветовал ни в коем случае не спешить, переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах — только посмотрев по сторонам и убедившись в собственной безопасности.
— Берегите себя и будьте осторожны! — призвал Владимир Севастьянов.
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