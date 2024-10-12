Водителей и пешеходов Башкирии предупредили о сильном похолодании в ближайшие дни

Руководитель дорожной полиции республики, сославшись на прогнозы синоптиков, заявил, что в ближайшие дни температура воздуха может упасть до минусовых значений. Севастьянов призвал водителей соблюдать аккуратность на дороге, не спешить, контролировать управляемость своего авто и свои действия на дороге: не превышать скоростной режим, выдерживать дистанцию, быть внимательнее на пешеходных переходах, а также уточнять пропускную способность дорог, планируя дальнюю поездку.