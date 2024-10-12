Жители Симферополя и Белогорского района остались без света из-за аварии

Сразу несколько микрорайонов в Симферопольском и Белогорском районах остались без электричества. Как сообщили в пресс-служба компании «Крымэнерго», свет отключили из-за аварии.
Так, без света временно остались жители микрорайона Марьино в крымской столице и села Красная Зорька. А также населенные пункты Вишенное, Вишневое, Белая Скала, Яблочное и Мироновка Белогорского района.
На месте поломки работают аварийные бригады, чтобы как можно скорее устранить подачу электроэнергии. В пресс-службе предприятия обещают восстановить электричество в течение трех часов.