Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы

«Выполнен перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, все прошло штатно и в соответствии с утвержденными графиками. Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций — в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности», — сказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября.
«В общей сложности к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, все работы завершили до 25 августа. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон», — добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.
В столице работает круглосуточная горячая линия по вопросам отопления, на которую можно обратиться по номеру: