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До 600 казахстанцев эвакуируют поездом из-за закрытия трассы

Из-за ухудшения погодных условий и закрытия автодороги Астана — Кокшетау, к поездам маршрута Астана — Кокшетау — Астана добавлены 13 дополнительных вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

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Источник: t.me/railways_kz

В официальном Telegram-канале АО «Национальная компания “Қазақстан темір жолы” сообщается о мерах, оперативно принятых для обеспечения транспортной доступности.

Из-за ухудшения погодных условий и закрытия автодороги Астана — Кокшетау, 12 октября к поездам № 327/328 и № 623/624, курсирующим по маршруту Астана — Кокшетау — Астана, добавлены 13 дополнительных вагонов. Данные меры позволят перевезти около 600 пассажиров.

«Национальный перевозчик держит под особым контролем перевозку пассажиров во время неблагоприятных погодных условий. Работники обеспечивают бесперебойное движение поездов», — отмечается в публикации.