До 600 казахстанцев эвакуируют поездом из-за закрытия трассы

Из-за ухудшения погодных условий и закрытия автодороги Астана — Кокшетау, 12 октября к поездам № 327/328 и № 623/624, курсирующим по маршруту Астана — Кокшетау — Астана, добавлены 13 дополнительных вагонов. Данные меры позволят перевезти около 600 пассажиров.