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Белоруска Соболенко обыграла американку Гауфф в Ухане и третий раз вышла в финал этого турнира

Белоруска Соболенко обыграла Гауфф в Ухане и третий раз вышла в финал турнира
Источник: Комсомольская правда

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в полуфинальном матче-триллере на турнире в Ухане выиграла у 4-й ракетки из США Коко Гауфф со счетом 1:6, 6:4, 6:4.

Арина Соболенко провалила первый сет, уступив 1:6. А во втором была на грани поражения в матче, проигрывая 2:4. Но белоруска показала железный характер и переломила ход матча. Она выиграла второй сет 6:4.

В третьем сете Арина вела 3:0 и 4:1, но Гауфф сравняла счет — 4:4. Однако, на этом ее успехи закончились. Американка так и не смогла наладить подачу. За матч она совершила 21 двойную ошибку!

Соболенко выиграла третий сет 6:4 и вышла в финал. Третий раз подряд на турнире в Ухане. В решающем поединке она поспорит за титул с одной из китаянок, во втором полуфинале играют Чжэн и Ван.

Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над полькой Фрех в Ухане: «Я не плакала, но у меня были слезы на глазах».