Белорусские таможенники не пустили в Беларусь несколько фур с рыбой из России

Белорусские таможенники констатируют, что попытки перемещения в Беларусь пищевой продукции, у которой нет сертификатов безопасности, фиксируются ими все чаще.
Как рассказали специалисты, «только в этом месяце витебские и могилевские таможенники при проведении спецмероприятий остановили несколько автомобилей, в которых незаконно перемещались 45 тонн рыбной продукции».
Отмечается также, что по территории Могилевской области в трех авто везли более 25 тонн форели и хребтов лосося. При этом в одном из большегрузов рыбу пытались замаскировать, использовав для этого рулоны с полиэфирным материалом.
В таможне также констатировали, что суммарная стоимость рыбной продукции, на которую отсутствовали сопроводительные документы, превысила 1 миллион белорусских рублей.
«В случае непредставления требуемых законодательством документов, в числе которых и подтверждающие безопасность, изъятая рыбная продукция будет уничтожена», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что 25-летняя белоруска из Климовичей больше года работала в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов и за это время обворовала его на 18 тысяч рублей (схема была проста, здесь рассказываем про мошенничество). Ранее мы рассказывали и о том, что в Беларуси уже в обозримом будущем могут начать выращивать персики, виноград и арбузы (тут про это).