Белорусские таможенники не пустили в Беларусь несколько фур с рыбой из России

Ранее мы писали о том, что 25-летняя белоруска из Климовичей больше года работала в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов и за это время обворовала его на 18 тысяч рублей (схема была проста, здесь рассказываем про мошенничество). Ранее мы рассказывали и о том, что в Беларуси уже в обозримом будущем могут начать выращивать персики, виноград и арбузы (тут про это).