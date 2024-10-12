«Я была зомбирована!»: госавтоинспектор из Бурятии спас доверчивую пенсионерку от рук аферистов

Как стало известно уже по дороге в полицию, пенсионерке позвонил оператор сотовой связи и пытался получить СМС-коды якобы для продления договора. Затем с ней связался специалист портала «Госуслуги» и рассказал, что ее личные данные украли. Ну и третий, уже видеозвонок поступил от якобы ФСБэшника.