«Я была зомбирована!»: госавтоинспектор из Бурятии спас доверчивую пенсионерку от рук аферистов

В свой выходной госавтоинспектор Дмитрий Дондоков решил прогуляться в одном из торговых центров Улан-Удэ Бурятии. В какой-то момент он остановился возле банкомата и невольно подслушал телефонный разговор 62-летней пенсионерки. Мужчину насторожили фразы, которые произносила женщина «Да, я все сняла», «Что мне делать дальше?» и он решил поговорить с ней.
— Она вышла на улицу, я пошел следом и представился. Стал объяснять, что скорее всего она разговаривает с мошенниками. Но женщина сказала, что на другом конце якобы служащий ФСБ и показала переписку, — рассказывает Дмитрий Дондоков.
Дмитрий понял, что пенсионерку «обработали» мошенники и предложил проехать вместе в отделение полиции. С трудом, но сибирячка согласилась.
— Подошел молодой человек. Он сказал, что слышал мой разговор по телефону и меня «обрабатывают» мошенники! Сначала я не поверила, настолько была зомбирована! Но он все-таки меня убедил! — поделилась 62-летняя жительница Улан-Удэ.
Как стало известно уже по дороге в полицию, пенсионерке позвонил оператор сотовой связи и пытался получить СМС-коды якобы для продления договора. Затем с ней связался специалист портала «Госуслуги» и рассказал, что ее личные данные украли. Ну и третий, уже видеозвонок поступил от якобы ФСБэшника.
— Он предъявил фейковое служебное удостоверение. А затем обвинил пенсионерку в финансировании терроризма, а после рекомендовал перевести накопления на «безопасный счёт», — сообщают в ГУ МВД республики Бурятия.
Благодаря бдительности Дмитрия женщина не отправила накопленные 300 тысяч на счета мошенников. Теперь полицейские займутся поисками аферистов.