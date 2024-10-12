Стали известны подробности преступления начальницы отдела службы судебных приставов в Уфе

48-летний уроженец Чечни с помощью взятки решил признать заочно невменяемым и недееспособным жителя Нуримановского района, который умер еще в прошлом году, чтобы отменить продажу его недвижимости. В качестве посредников он привлек 46-летнего проживающего в Башкирии уроженца Астраханской области и 49-летнюю начальницу Демского районного отделения судебных приставов.