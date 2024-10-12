Стали известны подробности преступления начальницы отдела службы судебных приставов в Уфе

Стали известны подробности преступления арестованной главы отдела ФССП в Уфе. Ими поделилась пресс-служба ФСБ Башкирии.
48-летний уроженец Чечни с помощью взятки решил признать заочно невменяемым и недееспособным жителя Нуримановского района, который умер еще в прошлом году, чтобы отменить продажу его недвижимости. В качестве посредников он привлек 46-летнего проживающего в Башкирии уроженца Астраханской области и 49-летнюю начальницу Демского районного отделения судебных приставов.
Полученную от чиновницы взятку в 300 тысяч рублей инженер-программист Республиканской клинической психиатрической больницы № 1 должен был далее передать пока еще неустановленным должностным лицам того же учреждения. За свои «услуги» глава отдела ФССП получила 200 тысяч рублей.
На уроженца Чечни завели уголовное дело по статье «Дача взятки», на руководительницу Демского отделения судебных приставов и уроженца Астраханской области — по статье «Посредничество во взяточничестве».
— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, — заявила ФСБ.
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