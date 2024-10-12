Поиски москвички, пропавшей на вулкане в Индонезии, остановили

«Нормальный человек туда один не пойдет, даже если он здоровый мужчина. Ваша женщина давно живет на Бали и если она не понимала, что в такие места по одиночке не ходят, значит, она ненормальная. А ненормальная могла и в водопад упасть, делая селфи, и палку забыть для отпугивания обезьян», — сказала женщина.