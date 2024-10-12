Писатель Туре рассказал, что Канье Уэст сам спродюсирует альбом Bully

Писатель и по совместительству музыкальный журналист Туре сообщил, что новый лонгплей Bully американского рэпера Канье Уэста будет спродюсирован «на 100%» им самим. Информация о том, какие треки войдут в альбом и когда пластинка увидит свет, пока держится в секрете.