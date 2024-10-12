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На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд 2 ноября

В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе со 2 ноября с полуночи до 6 утра полностью перекроют съезд. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие планируется на 65-м километре КАД, на съезде № 7. Над проезжей частью данного участка будет проходить строительство путепровода.

Движение собираются ограничивать каждые 10 минут с 00:00 до 06:10.

Установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, которые будут ограждать место производства работ, а также световая сигнализация.

Ремонтные работы на КАД в последнее время проводятся довольно часто. Недавно открыли съезд с кольцевой автодороги на М-11. Ремонтные работы завершили досрочно.