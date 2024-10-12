На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд 2 ноября

Перекрытие планируется на 65-м километре КАД, на съезде № 7. Над проезжей частью данного участка будет проходить строительство путепровода.
Движение собираются ограничивать каждые 10 минут с 00:00 до 06:10.
Установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, которые будут ограждать место производства работ, а также световая сигнализация.
Ремонтные работы на КАД в последнее время проводятся довольно часто. Недавно открыли съезд с кольцевой автодороги на М-11. Ремонтные работы завершили досрочно.