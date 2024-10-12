На северо-западе Челябинска произошёл крупный потоп

Недавний снегопад в Челябинске, превративший город в зимнюю сказку, принёс не только радость, но и вызовы для дорожных служб. Снежный покров, укрывший улицы, потребовал незамедлительных мер по уборке, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.