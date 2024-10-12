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На северо-западе Челябинска произошёл крупный потоп

В субботу, 12 октября, на северо-западе Челябинска произошёл порыв сетей диаметром 500 мм. Из-за этого воды вышла на перекрёсток двух улиц около ледовой арены «Трактор». Как коммунальные службы устраняют аварию, рассказали в мэрии.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска

Вода вышла на перекрёсток улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. Аварийная бригада МУП «ПОВВ» отключила водовод и приступила к откачке из камеры. Близлежащие дома переключили на временную схему водоснабжения.

— Дорожными подрядчиками и МБУ «ЭВИС» ликвидируются последствия выхода воды: производится очистка проезжей части и тротуаров, — добавили в пресс-службе администрации Челябинска. — На месте аварии находится начальник Управления ЖКХ Вадим Храмцов.

Недавний снегопад в Челябинске, превративший город в зимнюю сказку, принёс не только радость, но и вызовы для дорожных служб. Снежный покров, укрывший улицы, потребовал незамедлительных мер по уборке, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей.

ЖКХ